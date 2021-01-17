Московский ЦСКА обыграл СКА из Санкт-Петербурга в матче чемпионата КХЛ

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты московского ЦСКА обыграли СКА из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч в столице России завершился со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч проходил с заметным преимуществом москвичей, которые отличились на 10-й минуте. Счет открыл Брендан Лайпсик. Во втором периоде игроки ЦСКА вновь добились успеха благодаря снайперскому чутью Константина Окулова. В заключительной трети матча Эмиль Галимов, забросив шайбу в ворота хозяев площадки подарил команде с берегов Невы надежду. Однако армейцы Москвы также провели голевую атаку, которую завершил Сергей Андронов.

Отметим, что капитан СКА Евгений Кетов и 40-летний форвард ЦСКА Александр Попов провели свои 700-е матчи в КХЛ. Столь значимый рубеж в истории Лиги ранее покорялся лишь восьми хоккеистам. Отметим, что это третья виктория ЦСКА над конкурентами из СКА в сезоне. На счету питерцев так и осталась одна виктория.

Новосибирская "Сибирь" по буллитам обыграла московское "Динамо", которым руководит экс-наставник сборной Беларуси Владимир Крикунов. Матч в Москве завершился по буллитам. Со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) победу праздновали "снеговики". Победу им принесли точные броски Егора Миловзорова, Александра Шарова и Евгения Чесалина. Решающий послематчевый штрафной бросок реализовал финн Микаэль Руохомаа. В рядах "Динамо" голами отметились Иван Муранов, Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.

Челябинский "Трактор" огорчил болельщиков ярославского "Локомотива", с которым работает белорусский специалист Андрей Скабелка. "Медведи" обыграли "железнодорожников" со счетом 4:0 (2:0 1:0, 1:0). Весомый вклад в данный успех внес голкипер "Трактора" Роман Вилл, отразивший 23 броска соперников. Это его четвертый шатаут в сезоне. Голами в ворота "Локомотива" отметились Вячеслав Основин, Томаш Гика, Лоуренс Пилут и Даниил Ильин.

Лидеры регулярного чемпионата, хоккеисты "Ак Барса" на домашней арене обыграли нижегородское "Торпедо", за которое выступает белорус Андрей Белевич. Увы, он в этом матче не отметился результативными атаками. Забрасывали лишь игроки команды из столицы Татарстана Кирилл Петров и Патрис Кормье. Вратарь казанцев Адам Рейдеборн оформил очередной шатаут.

Нижнекамский "Нефтехимик" порадовал домашнюю публику, обыграв рижское "Динамо" со счетом 3:2 (3:0, 0:1, 0:1). Дубль в составе "Нефтехимика" оформил Павел Порядин. Еще один гол на счету Булата Шафигуллина . У рижан шайбы забросили Андрис Джериньш и Геннадий Столяров.

После выигрыша у минского "Динамо", продолжил свою выигрышную серию екатеринбургский "Автомобилист". На сей раз уральцы победили омский "Авангард" - 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). У "Автомбилиста" забрасывали Питер Холланд, Александр Протапович, Анатолий Голышев и Корбиниан Хольцер. За "ястребов" отличился Клим Костин.

Хоккеисты "Барыса" из Нур-Султана дома победили хабаровский "Амур" со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). Все три шайбы в составе казахстанцев забросил Никита Михайлис, оформивший свой первый хет-трик в КХЛ. У "Амура" отличились Дмитрий Лугин и Сергей Терещенко.-0-