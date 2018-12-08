Московский ЦСКА победил "Енисей" в чемпионате России

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА одержали победу в матче 17-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные белорусского специалиста Виктора Гончаренко принимали аутсайдера премьер-лиги красноярский "Енисей" и выиграли со счетом 2:1. После этой виктории армейцы набрали 30 очков и сохранили за собой 3-е место в турнирной таблице.

В другом сегодняшнем поединке "Крылья Советов" в Самаре одолели "Ростов" 1:0. Капитан самарской команды белорусский форвард Сергей Корниленко вышел в стартовом составе и в конце первого тайма был удален с поля, получив два предупреждения.

Позже действующий чемпион России московский "Локомотив" примет гостей из "Оренбурга", а футболисты махачкалинского "Анжи" сыграют на своем поле с московским "Спартаком".

В воскресенье, 9 декабря, лидер турнира "Зенит" в Санкт-Петербурге встретится с казанским "Рубином", идущий вторым "Краснодар" сыграет у себя дома с "Уфой", а московское "Динамо" примет "Урал" из Екатеринбурга. Тур завершится 10 декабря в Грозном матчем "Ахмата" с тульским "Арсеналом".

Положение в группе лидеров: "Зенит" - 34 очка (16 матчей), "Краснодар" - 32 (16), ЦСКА - 30 (17), "Спартак" - 25 (16), "Локомотив" - 25 (16).-0-