Московский ЦСКА проиграл "Рубину" в матче чемпионата России

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА, которых тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, проиграли казанскому "Рубину" в матче 16-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всей встречи в Казани гости имели преимущество, но не смогли реализовать свои голевые моменты. Хозяева умело оборонялись, а на исходе часа игрового времени после розыгрыша штрафного удара их сербский легионер Джордже Деспотович забил победный гол.

Футболисты "Уфы" разгромили на своем поле "Тамбов" с результатом 4:0. Белорусский защитник гостей Максим Володько вышел в стартовом составе и в перерыве был заменен. Московский "Спартак" со счетом 2:0 обыграл на своей арене волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич.

В Туле местный "Арсенал" разошелся миром с действующим чемпионом страны "Зенитом" из Санкт-Петербурга - 0:0. Белорусские полузащитники туляков Валерий Громыко и Юрий Ковалев вышли на замену во втором тайме.

Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, на выезде уступили "Химкам" - 0:1. Московский "Локомотив" в Грозном сыграл вничью с местным "Ахматом" - 0:0. Белорусский форвард москвичей Виталий Лисакович вышел на поле на 84-й минуте встречи. Футболисты "Ростова" разгромили на своем поле московское "Динамо" со счетом 4:1.

Положение в российской премьер-лиге после 16 туров: ЦСКА - 32 очка, "Зенит" - 32, "Спартак" - 32, "Ростов" - 29, "Динамо" - 27, "Локомотив" - 25, "Ахмат" - 25, "Сочи" - 24, "Рубин" - 24, "Краснодар" - 21, "Урал' - 19, "Химки" - 18, "Арсенал" - 14, "Тамбов" - 12, "Уфа" - 10, "Ротор" - 8.

Матчи 17-го тура чемпионата России пройдут 5-7 декабря.-0-