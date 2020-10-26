Московский ЦСКА разгромил "Арсенал" в матче чемпионата России

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко разгромили тульский "Арсенал" со счетом 5:1 в домашнем матче чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе армейцев голевой дубль оформил Никола Влашич, еще по одному мячу забили Федор Чалов, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков. У проигравших отличился Лука Джорджевич. Белорусские полузащитники тульской команды Юрий Ковалев и Валерий Громыко на поле не выходили. Благодаря этой виктории ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице.

Результаты остальных игр 12-го тура российской премьер-лиги: "Урал" (Екатеринбург) - "Тамбов" - 0:0, "Ростов" - "Химки" - 0:2, "Ахмат" (Грозный) - "Уфа" - 3:1, "Краснодар" - "Спартак" (Москва) - 1:3, "Локомотив" (Москва) - "Ротор" - (Волгоград) - 1:2, "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Рубин" (Казань) - 1:2, "Динамо" (Москва) - "Сочи" - 3:1.

Турнирное положение после 12 туров: "Спартак" - 27 очков, ЦСКА - 25, "Зенит" - 24, "Локомотив" - 21, "Ростов" - 20, "Динамо" - 20, "Сочи" - 19, "Краснодар" - 18, "Рубин" - 18, "Ахмат" - 17, "Арсенал" - 12, "Тамбов" - 12, "Урал" - 11, "Химки" - 9, "Уфа" - 6, "Ротор" - 6.

В споре лучших снайперов лидирует эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, забивший семь мячей.

Встречи 13-го тура российского первенства пройдут 31 октября - 1 ноября.-0-