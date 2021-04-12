Московский ЦСКА стал первым финалистом Кубка Гагарина

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА обыграл питерский СКА в шестом матче полуфинальной серии и вышел в решающую стадию розыгрыша Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Санкт-Петербурге проходил с преимуществом москвичей, которые дважды заставили капитулировать оппонентов, - 2:0 (0:0, 2:0,0:0). Шайбы у победителей забросили Максим Шалунов (34-я мин.) и Максим Соркин (39-я).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу ЦСКА. Стоит отметить, что армейцы из города на берегах Невы впервые с 2016 года остались без наград чемпионата России по хоккею.-0-