Московский ЦСКА сыграет с "Вольфсбергом" на старте футбольной Лиги Европы

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за участниками футбольной Лиги чемпионов свои стартовые матчи группового этапа сегодня проведут команды второго по рангу турнира - Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты московского ЦСКА, которых тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, в первом туре предварительной группы К сыграют в гостях у австрийского "Вольфсберга". В другом сегодняшнем поединке этого квартета хорватское "Динамо" примет в Загребе нидерландский "Фейеноорд" из Роттердама.

Болгарский ЦСКА, который во втором квалификационном раунде обыграл борисовский БАТЭ, встретится в Софии с румынским клубом "Клуж-Напока". Во втором матче группы А швейцарский "Янг Бойз" в Берне будет соперничать с итальянской "Ромой".

Еще один болгарский клуб "Лудогорец" из Разграда, победивший в плей-офф футболистов брестского "Динамо", в стартовом матче предварительной групп J примет гостей из бельгийского "Антверпена". Английский "Тоттенхэм" сыграет в Лондоне с австрийским клубом ЛАСК из Линца.

В квартете G украинская "Заря" из Луганска сыграет на выезде с английским "Лестером", португальская "Брага" встретится на своей арене с греческим АЕКом из Афин.

Матчи группового этапа Лиги Европы пройдут с 22 октября по 10 декабря. Затем по две лучшие команды из 12 квартетов продолжат борьбу в 1/16 финала, где к ним присоединятся восемь клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.-0-