Московский ЦСКА уступил футболистам "Фейеноорда" в Лиге Европы

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко проиграли нидерландскому "Фейеноорду" со счетом 1:3 в гостевом поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все мячи встречи в Роттердаме были забиты в течение десяти минут в середине второго тайма. На 63-й минуте Риджесиано Хапс вывел хозяев вперед, через пять минут Федор Чалов сравнял результат, а затем Оркун Кекчу и Лутсхарел Гертрюйда поразили ворота Игоря Акинфеева.

До этого армейцы два раза сыграли вничью - с австрийским "Вольфсбергом" (1:1) и хорватским "Динамо" (0:0). В другом матче 3-го тура предварительной группы К футболисты "Динамо" в Загребе одолели "Вольфсберг" с минимальным преимуществом - 1:0. Турнирное положение после трех игровых дней: "Динамо" - 5 очков, "Фейеноорд" - 4, "Вольфсберг" - 4, ЦСКА - 2.

Болгарский "Лудогорец" из Разграда, победивший в плей-офф футболистов брестского "Динамо", в домашнем матче третьего тура предварительной группы J потерпел поражение от английского "Тоттенхэма" из Лондона с результатом 1:3. В другом поединке этого квартета бельгийский "Антверпен" проиграл на своей арене австрийскому клубу ЛАСК из Линца - 0:1. Турнирное положение: "Тоттенхэм" - 6 очков, "Антверпен" - 6, ЛАСК - 6, "Лудогорец" - 0.

Еще один болгарский клуб ЦСКА из Софии, который во втором квалификационном раунде обыграл борисовский БАТЭ, потерпел крупное поражение в Берне от швейцарского "Янг Бойз" - 0:3. В другом матче группы А футболисты итальянской "Ромы" разгромили на своей арене румынский клуб "Клуж-Напока" - 5:0. Турнирное положение: "Рома" - 7 очков, "Клуж-Напока" - 4, "Янг Бойз" - 4, ЦСКА - 1.

В квартете G украинская "Заря" из Луганска в Запорожье проиграла греческому АЕКу из Афин со счетом 1:4. Английский "Лестер" у себя дома разгромил португальскую "Брагу" - 4:0. Турнирное положение: "Лестер" - 9 очков, "Брага" - 6, АЕК - 3, "Заря" - 0.

В квартете I азербайджанский клуб "Карабах" из Агдама уступил в гостях турецкому "Сивасспору" - 0:2. Испанский "Вильярреал" у себя дома уверенно переиграл израильский "Маккаби" из Тель-Авива с результатом 4:0. Турнирное положение: "Вильярреал" - 9 очков, "Маккаби" - 6, "Сивасспор" - 3, "Карабах" - 0.

Матчи группового этапа Лиги Европы завершатся 10 декабря. Затем по две лучшие команды из 12 квартетов продолжат борьбу в 1/16 финала, где к ним присоединятся восемь клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.-0-