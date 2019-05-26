Московский ЦСКА второй раз в серии обыграл "Зенит" в 1/2 финала Единой лиги ВТБ

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты московского ЦСКА одержали вторую победу над питерским "Зенитом" в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором домашнем матче армейцы встретили упорнейшее сопротивление и смогли выиграть с перевесом всего в два очка - 83:81.

В первой игре ЦСКА победил со счетом 98:82 и теперь для выхода в финал москвичам осталось одержать одну викторию. Третья встреча серии до трех побед состоится 28 мая в Санкт-Петербурге. Баскетболисты ЦСКА являются действующими чемпионами "банковского" турнира, а на прошлой неделе они в восьмой раз стали триумфаторами главного клубного турнира Старого Света - Евролиги.

В другой полуфинальной серии Единой лиги ВТБ пока ничья - 1:1. Баскетболисты казанского УНИКСа на своей арене сначала обыграли гостей из подмосковных "Химок" - 96:91, а затем гости взяли реванш со счетом 103:98. Две следующие игры этих соперников состоятся 27 и 29 мая в Химках.

Победителями Единой лиги ВТБ становились только две команды: ЦСКА - 8 раз (2010, 2012-2018) и "Химки" (2011).-0-