Московское "Динамо" победило "Ростов" на старте 30-го чемпионата России

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Динамо" обыграли "Ростов" со счетом 2:0 в стартовом поединке 30-го чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый матч нового первенства в Ростове-на-Дону прошел в равной борьбе, но гостям все же удалось дважды поразить ворота хозяев. На 20-й минуте отличился Арсен Захарян, а еще через 13 мин Константин Тюкавин забил второй гол.

Завтра действующий чемпион страны питерский "Зенит" сыграет в гостях у "Химок". Бронзовый призер московский "Локомотив" с белорусами Виталием Лисаковичем и Кириллом Зиновичем в составе примет на своей арене тульский "Арсенал", в котором выступает белорусский полузащитник Юрий Ковалев. В Казани местный "Рубин" встретится с вице-чемпионом столичным "Спартаком".

Остальные встречи первого тура пройдут 25 июля. В Самаре "Крылья Советов" с белорусским защитником Дмитрием Прищепой сыграют с грозненским "Ахматом". Футболисты "Краснодара", в котором выступает белорусский защитник Александр Мартынович, в Екатеринбурге будут соперничать с "Уралом". В Москве ЦСКА примет "Уфу", а "Нижний Новгород" на своей арене встретится с "Сочи".

Нынешний чемпионат России пройдет по уже традиционной формуле "осень-весна". Команды проведут двукруговой турнир с матчами дома и в гостях. Финиш турнира намечен на 22 мая 2022 года. В прошлом сезоне свой третий подряд чемпионский титул выиграли футболисты "Зенита" из Санкт-Петербурга. Серебро завоевал московский "Спартак", бронза досталась "Локомотиву". Футболисты "Спартака" являются 10-кратными чемпионами, 7 раз золото брал "Зенит", 6 - московский ЦСКА, 3 - "Локомотив", 2 - казанский "Рубин", 1 - "Спартак-Алания" из Владикавказа.-0-