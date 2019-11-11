Мужская и женская команды "Минска" стали победителями международного турнира по индорхоккею

Фото из VK-аккаунта "Хоккей на траве Беларусь"

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская команды "Минска" стали победителями старейшего Европейского турнира по индорхоккею "Прагочема-2019", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

В состязаниях выступили 8 мужских и 8 женских команд, которые были разделены на 2 подгруппы.

В финальном матче мужская команда "Минска" обыграла австрийский клуб "ВАК" - 6:3. В решающем противостоянии у женщин минчанки оказались сильнее гродненского "Ритма" - 5:3.

Турниром "Прагочема" стартовал сезон индорхоккея 2019/2020. В декабре состоится чемпионат Беларуси. Соревнования пройдут в 3 тура.-0-