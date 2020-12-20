Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу узнали соперников в золотой Евролиге

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу узнали своих соперников в золотой Евролиге - 2021, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФВ.

Мужская сборная, возглавляемая Виктором Бекшей, попала в группу С представительного турнира, где сыграет с командами Турции, Чехии и Португалии. Первый тур дружины сыграют в Беларуси, второй - в Португалии. Более детальное расписание матчей станет известно позже.

Женская сборная под руководством Дениса Матвеева, также попавшая в квартет С, сразится с соперницами из Хорватии, Венгрии и Чехии. Первый тур пройдет в Чехии, второй - в Беларуси. Как и в случае с мужскими стартами, подробное расписание будет известно позже.

Первый тур обоих турниров запланирован на 28-30 мая. Второй пройдет 4-6 июня.

Финальную стадию у мужчин примет Бельгия, у женщин - Болгария. Следовательно, эти страны автоматически попадают в "Финал четырех", независимо от результата выступления на групповом этапе. В решающую стадию турнира пройдут также еще три сильнейшие команды из каждого квартета.

Они разыграют две путевки в Кубок претендентов - турнир, победители которого получат право сыграть в более престижной и коммерчески выгодной Лиге наций. Старты мужчин с 30 июня по 4 июля примет Португалия. Женщины в аналогичные сроки будут играть в Хорватии.

Мужская сборная Беларуси в 2019 году выиграла серебро золотой Евролиги и бронзовые медали Кубка претендентов. Женская сборная Беларуси в 2019 году заняла 3-е место в золотой Евролиге.-0-