Мужская сборная Беларуси по индор-хоккею попала в высший дивизион чемпионата Европы

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по индор-хоккею вышла в высший дивизион чемпионата Европы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

На групповой стадии турнира белорусы одержали две победы, сначала выиграв у команды Португалии (5:4), а затем разгромив датчан (8:1). Еще один матч, против дружины Турции, завершился вничью (2:2).

В следующем раунде белорусы попали в группу с командами Португалии, Швейцарии и Хорватии. Учитывая победу над дружиной с Пиренеев, в активе белорусской сборной было 3 очка. На данной стадии коллектив, возглавляемый Сергеем Дроздовым, уступил швейцарцам (2:3), но смог победить хорватов (3:2). Заняв второе место на турнире, он получил право в 2022 году сыграть в восьмерке сильнейших команд Европы впервые в своей истории.-0-