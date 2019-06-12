Мужская сборная Беларуси по волейболу выиграла у Финляндии в золотой Евролиге со счетом 3:0

Во время матча. Фото CEV

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу выиграла в гостях у Финляндии со счетом 3:0 (25:22, 25:23, 25:20) в золотой Евролиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда под руководством Виктора Бекши встретила серьезное сопротивление соперников, которые отличились хорошей игрой в защите. В первом сете финны вели в счете, и лишь под занавес партии лидеры нападения белорусов смогли перехватить инициативу.

Гости действовали успешно и на блоке. Лучшими по статистике у белорусов стали Сергей Бусел (13 очков), Вячеслав Шмат и Родион Мискевич (по 10 баллов).

В другом матче группы С Украина в Запорожье переиграла Чехию - 3:0.

Турнирное положение: Беларусь - 12 очков (5 матчей), Украина - 10 (5), Чехия - 8 (5), Финляндия - 0 (5).

В шестом туре Евролиги 15 июня сыграют Финляндия - Чехия, а Украина примет в Запорожье Беларусь. Победитель группы выйдет в "Финал четырех" турнира, который пройдет 21-22 июня в Эстонии.-0-

Фото CEV