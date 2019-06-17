Мужская сборная Беларуси стала победителем первого национального чемпионата по баскетболу 3х3

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси перед стартом на II Европейских играх стала победителем первого национального чемпионата по баскетболу 3х3 среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По ходу турнира, проходившего на площадке столичной Palova Arena, подопечные Дмитрия Колтунова одержали две виктории на групповой стадии. Затем в четвертьфинале они уверенно победили соперников из "Гомельводоканала" (22:7), в полуфинале взяли верх над "Росэнергоатомом" (21:11), а в решающем поединке за первое место были сильнее команды "Мr.Magic" (21:14). Обладателем бронзы стал "Росэнергоатом". Всего в мужском турнире приняли участие 12 команд.

У женщин соревновались 8 дружин. Победителями стали гродненские баскетболистки, которые прошли турнир без поражений. В финале они не оставили шансов на успех соперницам из юниорской сборной Беларуси (U-18). В поединке за бронзу борьба была напряженной, и лишь в овертайме команда "Девчата" одолела "Кандидатов" с перевесом в два очка - 19:17.

После финиша национального первенства исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина отметила, что Минск полностью готов к приему турнира II Европейских игр по баскетболу 3х3. В ходе чемпионата страны были проверена готовность всех служб арены и персонала к предстоящему масштабному событию.

В турнире II Европейских игр по баскетболу 3х3 примут участие по 16 женских и мужских сборных. На первом этапе они разделены на 4 группы по 4 команды. В плей-офф выйдут по две дружины, которые продолжат борьбу за награды. Соревнования пройдут с 21 по 24 июня на Palova Arena.-0-