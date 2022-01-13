Мужской чемпионат Европы по гандболу стартует в Венгрии и Словакии

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аренах Венгрии и Словакии сегодня стартует 15-й чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матчи первого тура состоятся в пяти предварительных группах:

А (Дебрецен) - Дания - Черногория, Словения - Северная Македония;

В (Будапешт) - Венгрия - Нидерланды;

С (Сегед) - Хорватия - Франция, Украина - Сербия;

Е (Братислава) - Испания - Чехия, Швеция - Босния и Герцеговина;

F (Кошице) - Литва - Россия, Словакия - Норвегия.

Сборная Беларуси свой стартовый поединок в предварительной группе D континентального первенства проведет завтра в Братиславе против команды Германии. Гандболисты Австрии встретятся с поляками. Также в пятницу состоится встреча португальцев и исландцев, выступающих в квартете В. В воскресенье, 16 января, подопечные Юрия Шевцова сыграют с гандболистами Польши, а 18 января завершат первую стадию турнира матчем со сборной Австрии.

В основной этап ЧЕ выйдут по две лучшие команды из шести предварительных групп. Затем 12 сборных будут разделены на две шестерки, из которых в полуфинал попадут по две лучшие дружины.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Два года назад сборная Беларуси вышла в основной этап, но пробиться в полуфинал не смогла, заняв 10-е итоговое место. Всего белорусские гандболисты 6 раз играли в финальных турнирах континентального первенства, их лучшим результатом является 8-е место в 1994 году на ЧЕ в Португалии с участием 12 команд. Сборная Швеции 4 раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-