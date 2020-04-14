Мужской гандбольный чемпионат Беларуси продолжится по календарю, женское первенство приостановлено

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация гандбола приняла ряд решений по дальнейшему проведению чемпионата и Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решено, что чемпионат Беларуси среди мужских команд в первом дивизионе продолжится в соответствии с утвержденным календарем. Чемпионат Беларуси среди женских команд в группе А приостановлен до 9 мая. Даты проведения перенесенных матчей будут согласованы и доведены до руководства клубов позже.

"Финалы четырех" Кубка Беларуси среди мужских и женских команд переносятся. Новые сроки их проведения будут сообщены дополнительно.-0-