На ЧЕ по волейболу среди мужских команд определились полуфиналисты

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд определились все полуфиналисты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судьба двух последних путевок в полуфинальную стадию континентального первенства решалась в матчах Италия - Франция и Сербия - Украина.

Поединок между итальянцами и французами обещал быть хитом этой стадии розыгрыша ЧЕ, однако на деле это была игра в одни ворота. Французы с самого начала сделали ставку на атакующую игру, и это принесло свои плоды - 3:0 (25:16, 27:25, 25:14). Бенжамен Тоньютти спокойно раздавал пасы своим коллегам по сборной, играющим на краях. Стивен Бойя и Эрвин Нгапет быстро добились отрыва в счете (14:9). Довести партию до победы после этого не составляло труда. Тем более что итальянцы много ошибались и догнать соперников не смогли.

Во втором сете итальянцы пошли ва-банк. Хорошо выглядели на фоне остальных подопечных Джанлоренцо Бленджини Иван Зайцев и Османи Хуанторена, которого медики смогли поставить на ноги после травмы, полученной в предыдущей фазе розыгрыша. Но французы не сдавались и во многом благодаря усилиям Жюльена Линеля вышли вперед - 18:13. Удержать столь солидное преимущество на сей раз не смогли, тем не менее добившись своего в нервной концовке - 27:25.

В третьем сете французы быстро вышли вперед - 9:4 - и держали под контролем происходящее на площадке. На их фоне итальянцы выглядели беспомощно и уступили - 14:25.

Соперниками французов в полуфинале 27 сентября будут волейболисты Сербии, которые вынуждены были приложить немало усилий, чтобы победить соперников из Украины со счетом 3:2 (21:25, 25:23, 25:22, 19:25, 15:9).

С самого начала встречи команда Угиса Скрастиньша не побоялась своих титулованных соперников, которых постоянно выводили из себя трудные подачи Яна Ерещенко, Дмитрия Виецкого и Дмитрия Плотницкого, набравших за матч 10 эйсов.

Сербы все же смогли постепенно найти путь к победе благодаря своим лидерам Александру Атанасьевичу (24 очка) и Урошу Ковачевичу (21). Однако вопрос о том, кто будет полуфиналистом чемпионата Европы, был решен на тай-брейке. Сербы благодаря большому опыту матчей на высшем уровне сыграли на этом отрезке матча практически безошибочно и лишили украинцев шанса превзойти свое достижение на еврочемпионате 1993 года, кода они заняли 6-е место.

Во втором полуфинале, который пройдет в Любляне 26 сентября, сойдутся команды Польши и Словении. Матч за 3-е место и финал пройдут в парижском спорткомплексе "Аккорхотелс Арена" 28 и 29 сентября.-0-

Первая полуфинальная пара определилась на ЧЕ по волейболу среди мужских команд На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд определилась первая полуфинальная пара, которую составили сборные Польши и Словении.

Фото CEV