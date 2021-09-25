На чемпионате мира по мини-футболу определились все четвертьфиналисты

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по мини-футболу в Литве стали известны все участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче 1/8 финала сборная Португалии одолела в серии послематчевых пенальти сербов с результатом 4:3. В поединке за выход в полуфинал португальцы встретятся с испанской командой, которая уверенно переиграла сборную Чехии со счетом 5:2. В самом результативном матче бронзовые призеры прошлого мирового первенства иранцы с минимальным перевесом в счете взяли верх над узбеками - 9:8. В четвертьфинале команда Ирана будет соперничать с представителями Казахстана, которые без особых проблем разобрались с командой Таиланда, выиграв с сухим счетом 7:0.

Действующие чемпионы планеты аргентинцы, разгромившие парагвайцев (6:1), в поединке за выход в полуфинал встретятся с россиянами, которые одолели вьетнамцев с минимальным перевесом в счете (3:2). Эта встреча станет повторением финала ЧМ-2016 в Колумбии, когда сборная Аргентины обыграла россиян с результатом 5:4.

Пятикратные чемпионы мира бразильцы в непростом поединке обыграли японцев - 4:2 и в четвертьфинале сыграют с марокканцами, ранее победившими венесуэльцев (3:2).

В воскресенье, 26 сентября, в 1/4 финала сыграют: Аргентина - Россия (Каунас), Бразилия - Марокко (Вильнюс). Еще два матча за выход в четверку сильнейших пройдут 27 сентября: Испания - Португалия (Каунас), Иран - Казахстан (Вильнюс). Полуфиналы намечены на 29-30 сентября, а решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды состоятся 3 октября.

Сборная Бразилии пять раз становилась чемпионом мира, два титула у испанцев, один - у аргентинцев.-0-