На ЧМ по велоспорту в Йоркшире определились обладатели первого комплекта наград

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по велоспорту в Йоркшире определились обладатели первого комплекта наград. Он был разыгран в смешанной эстафете, дебютном виде программы на планетарных первенствах, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно правилам проведения гонки, в смешанной эстафете каждая команда состояла из 3 мужчин и 3 женщин. Как только второй гонщик из мужской команды пересекал финиш, на дистанцию отправлялась женская команда, принимая эстафету. Финальный результат определялся по времени пересечения финиша второй велогонщицей. И мужская, и женская команды преодолевали 14 км круг по одному и тому же маршруту.

В итоге, радужные майки чемпионов мира за победу в смешанной эстафете надели спортсмены из Нидерландов, преодолевшие дистанцию эстафеты за 38 минут 27 секунд. Они обогнали соперников из Германии, выигравших серебро на 22 секунды и бронзовых медалистов из Великобритании на 51 секунду. Белорусы в данном виде программы не участвовали.-0-