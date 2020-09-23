На матчи квалификации ЧЕ по футболу определен состав белорусской "молодежки"

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб молодежной сборной Беларуси (U-21) определил предварительный состав команды на октябрьские отборочные матчи первенства Европы 2021 года с футболистами Кипра и Норвегии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусской "молодежки" Сергей Яромко включил в расширенный список 29 игроков:

вратари - Павел Павлюченко ("Динамо", Брест), Максим Плотников ("Динамо", Минск), Станислав Клещук ("Крумкачы", Минск), Артем Макавчик ("Энергетик-БГУ", Минск);

защитники - Максим Швецов ("Динамо", Минск), Владислав Малькевич, Глеб Шевченко ("Славия", Мозырь), Даниил Мирошников, Александр Свирепа, Артем Шкурдюк (все - "Энергетик-БГУ", Минск), Владислав Соланович, Даниил Нечаев, Константин Кучинский (все - "Белшина", Бобруйск), Владислав Лях ("Локомотив", Гомель), Илья Лукашевич ("Шахтер", Солигорск);

полузащитники - Артем Концевой, Денис Гречихо, Артем Петренко, Роман Вегеря (все - "Рух", Брест), Павел Седько ("Динамо", Брест), Максим Мякиш (БАТЭ, Борисов), Антон Суша ("Гомель"), Сергей Волков, Александр Ксенофонтов (оба - "Витебск"), Никита Демченко ("Смолевичи"), Виктор Сотников ("Шахтер", Солигорск);

нападающие - Владислав Ложкин ("Смолевичи"), Евгений Козел ("Городея"), Владислав Федосов ("Витебск").

Окончательный состав из 23 футболистов будет назван на следующей неделе.

Команда соберется 5 октября и будет тренироваться в Минске. 9 октября в Жодино белорусы сыграют с кипрскими сверстниками, а затем отправятся в Драммен, где 13 октября встретятся с норвежцами.

Турнирное положение в 7-й квалификационной группе сейчас таково: Нидерланды - 18 очков (6 матчей), Португалия - 12 (5), Норвегия - 10 (7), Беларусь - 8 (6), Кипр - 4 (6), Гибралтар - 0 (6).

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители 9 квалификационных групп и 5 лучших команд, занявших вторые места.

Решающие поединки ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня пройдут встречи плей-офф.-0-