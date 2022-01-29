На олимпийском хоккейном турнире золото могут получить сразу две команды

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На хоккейном турнире XXIV зимних Олимпийских игр золотые медали могут получить две команды. Такое решение принято Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея, сообщает БЕЛТА.

Это произойдет, если оба финалиста из-за коронавирусных проблем не смогут выставить на игру 15 полевых игроков и двух вратарей. То же самое касается и встречи за бронзовые награды Игр. В таком случае медальные матчи будут отменены и оба участника главного финала получат золотые медали, а участники поединка за 3-е место станут обладателями бронзовых наград.

Если же только один из финалистов не сможет выставить команду, то его заменит сборная, которая выиграет бронзу. В этом случае обладателем серебра станет и прежний финалист, и команда, которая проиграет в новом финальном поединке.

Мужской хоккейный турнир пекинской Олимпиады стартует 9 февраля. В нем примут участие 12 сборных, которые на первом этапе разбиты на 3 группы: А - Канада, США, Германия, Китай; В - Швейцария, Россия, Чехия, Дания; С - Финляндия, Швеция, Латвия, Словакия. Прямые путевки в четвертьфинал получат победители квартетов и лучшая сборная из занявших вторые места. Остальные команды проведут квалификационные игры за выход в 1/4 финала. Матч за бронзу намечен на 19 февраля, главный финал должен состояться 20 февраля.-0-