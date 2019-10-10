На турнире в Таллине выступят 26 белорусских дзюдоистов

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международном турнире по дзюдо Tallinn European Open 2019, который пройдет 12-13 октября, выступят 26 белорусских спортсменов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации дзюдо.
За медали поборются Леон Бурденко (весовая категория 60 кг), Марк и Конрад Шока (оба 66 кг), Владислав Суров (66 кг), Илья Басенков (73 кг), Александр Ахрем (73 кг), Роман Лешок (73 кг), Юсуп и Юнус Бекмурзаевы (оба 81 кг), Тимур Гасымов (81 кг), Виктор Кляусов (90 кг), Егор Воропаев (90 кг), Михаил Солоненко (90 кг), Антон Сочилович (100 кг), Александр Тарасевич (100 кг), Владислав Терпицкий (свыше 100 кг), Егор Кухаренко (свыше 100 кг) и Богдан Войтик (свыше 100 кг).
Также на татами выйдут их партнерши по команде Анна Коваленко (48 кг), Ксения Данилович (52 кг), Алеся Млечко (52 кг), Ульяна Миненкова (57 кг), Дарья Китель (63 кг), Виктория Новикова (70 кг), Анжелика Мартинкевич (78 кг) и Мария Песляк (свыше 78 кг).
Участие в турнире примут 322 атлета из 38 стран.-0-