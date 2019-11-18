Началось голосование болельщиков за кандидатов на участие в Матче звезд КХЛ

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открыто голосование болельщиков для определения стартовых составов сборных дивизионов Боброва, Тарасова, Чернышева и Харламова, которые сразятся в мастер-шоу и звездном мини-турнире ежегодного хоккейного праздника КХЛ, который пройдет в Москве 18-19 января 2020 года. Такая информация размещена на официальном сайте Недели Звезд Хоккея, сообщает БЕЛТА.

Голосование любителей хоккея по выбору игроков в команду каждого дивизиона продлится по 1 декабря. Списки кандидатов доступны по адресу www.khl.ru/players/.

В случае, если у выбранного в результате голосования спортсмена в силу уважительных причин не будет возможности принять участие в Матче звезд, его заменит хоккеист того же амплуа, занявший в голосовании наиболее высокое место среди не попавших в состав звездной команды.

По результатам голосования в стартовом составе могут быть не более двух игроков от одного клуба. Если таких хоккеистов три и больше, туда попадают два первых представителя одного клуба, набравшие наибольшее количество очков.

После того как сделают свой выбор болельщики, подключатся представители СМИ. Голосование журналистов будет проходить с 2 по 9 декабря. Затем настанет время определиться с предпочтениями для спортивного департамент КХЛ. Всего по итогам трех этапов будут выбраны 44 игрока. Оставшимися четырьмя участниками Матча звезд традиционно станут лучшие хоккеисты по итогам Кубка вызова МХЛ.-0-