Наоми Осака второй раз выиграла Australian Open

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японская теннисистка Наоми Осака во второй раз стала победительницей открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке женского одиночного разряда японка, занимающая 3-е место в рейтинге WTA, уверенно переиграла в двух сетах американку Дженнифер Брэди (24-й номер мирового рейтинга) - 6:4, 6:3. Наоми Осака второй раз выиграла турнир на кортах "Мельбурн Парка", впервые это произошло в 2019 году. Кроме того, у нее еще два титула на состязаниях серии "Большого шлема" - победы на открытом чемпионате США (2018, 2020). Ее соперница впервые играла в финале такого уровня.

Также сегодня в финальном матче соревнований смешанных пар австралийцы Саманта Стосур и Мэттью Эбден будут соперничать с чешско-американским дуэтом Барбора Крейчикова / Раджив Рам.

21 февраля пройдут два заключительных финала. В решающем поединке мужского одиночного разряда восьмикратный триумфатор Australian Open первая ракетка планеты серб Новак Джокович сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым (4), который лишь однажды играл в финале турниров "Большого шлема" (US Open - 2019).

В финальном матче мужского парного разряда американо-британский дуэт Раджив Рам / Джо Солсбери сыграет со словацко-хорватским тандемом Филип Полашек / Иван Додиг.

19 февраля соревнования женских пар выиграли белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс, обыгравшие чешских теннисисток Барбору Крейчикову и Катерину Синякову.-0-