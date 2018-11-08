Нападающий Оливье Жиру вывел "Челси" вперед в матче с БАТЭ

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Точный удар французского форварда Оливье Жиру вывел "Челси" вперед в матче с БАТЭ, сообащет корреспондент БЕЛТА.

В самом начале второго тайма на "Борисов-Арене" английский клуб провел несколько опасных атак. На 53-й минуте Эмерсон сделал навес в штрафную борисовчан, где защитников в борьбе за мяч опередил Оливье Жиру, головой переправивший мяч в ближнюю от голкипера Дениса Щербицкого "девятку" - 1:0.

Подопечные Алексея Баги перехватили инициативу, и на 60-й минуте отличный шанс сделать цифры на табло равными упустил Алексей Риос, пробив выше ворот из-за пределов штрафной.

Первый матч между БАТЭ и "Челси" две недели назад в Лондоне завершился победой англичан 3:1.-0-