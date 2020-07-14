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14 июля 2020, 16:41

Нападающий сборной Беларуси Михаил Стефанович подписал контракт с минской "Юностью"

Михаил Стефанович. Фото ХК "Юность"
Михаил Стефанович. Фото ХК "Юность"

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий сборной Беларуси Михаил Стефанович подписал контракт с многократным чемпионом страны минской "Юностью", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе столичной дружины.

В сезоне 2019/2020 хоккеист выступал за минское "Динамо" в КХЛ. В 34 матчах за "зубров" у него 8 (5+3) очков при показателе полезности "-12". Кроме того, в минувшем сезоне нападающий записал на свой счет 28 матчей за "Юность" в чемпионате Беларуси и Лиге чемпионов. Играя за дружину Александра Макрицкого, Михаил Стефанович набрал 28 (13+15) очков при 4 минутах штрафа и показателе полезности "+15". Кроме того, он привлекался в сборную Беларуси во всех трех международных паузах. В восьми встречах на его счету шесть голов.

В четырех последних сезонах Михаил Стефанович неизменно становился чемпионом страны с "Неманом" и "Юностью". В сезоне 2018/2019 он стал лучшим снайпером и бомбардиром чемпионата Беларуси и признавался лучшим форвардом турнира.-0-

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