Грек Тасос Сидиропулос рассудит футбольный матч квалификации Евро-2020 между сборными Беларуси и Нидерландов

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет УЕФА назвал судейскую бригаду, которая будет работать на матче отборочного матча Евро-2020 между командами Беларуси и Нидерландов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч обслужат греческие арбитры. Главным судьей назначен Тасос Сидиропулос. Вместе с ним 13 октября будут работать Костас Полихронис и Лазарос Димитриадис. Четвертым рефери станет Аристотель Диамантопулос.
Поединок между сборными Беларуси и Нидерландов начнется в Минске на стадионе "Динамо" в 19:00.-0-