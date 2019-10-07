Назван окончательный состав сборной Беларуси по футболу на отборочные матчи ЧЕ-2020 в Минске

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 7 октября 2019
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:02 "Минск" выбыл из Европейской лиги по хоккею на траве среди мужчин Спорт
14:43 В Витебской области планируют отказаться от использования аммиака на предприятиях Регионы
14:38 Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным Президент
14:34 Прыгнувшего с многоэтажки мужчину в Гродно спас "куб жизни" Происшествия
14:25 Беларусь заинтересована активнее осваивать рынок Хорватии - посол Экономика
14:24 Мезенцев высказался об усилении роли Беларуси, Азербайджана и Узбекистана на геополитической арене Политика
13:57 ГАИ проводит акцию по профилактике травматизма пешеходов Общество
13:55 Экс-президент Хорватии: белорусская IT-сфера - пример не только для Европы, но и всего мира Экономика
13:55 В Госдуме РФ поддерживают позицию Беларуси о необходимости диалога между ЕС и ЕАЭС Политика
13:45 Макей: надо сделать все, чтобы избежать конфронтационной риторики между странами Политика
13:44 В Беларуси почти 500 тыс. детей получают пособия Общество
13:41 Назван окончательный состав сборной Беларуси по футболу на отборочные матчи ЧЕ-2020 в Минске Спорт
13:40 Более 150 мам получат персональные поздравления от Театра эстрады Культура
13:32 Четыре белорусских пловца выступят на этапе КМ в Берлине Спорт
13:25 Оркестр Михаила Финберга готовит программу к 75-летию Великой Победы Афиша
13:22 Президент Австрии поручил Курцу сформировать новое правительство В мире
13:20 В Беларуси за 10 лет число случаев нарушения зрения у дошкольников выросло почти в 2 раза Общество
13:20 Лукашенко планирует до конца года посетить ЕС Президент
13:18 Макей назвал причину отмена визита Могерини в Минск Политика
13:17 Белорусский рубль на торгах 7 октября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:12 Макей: Беларусь не будет тестировать, производить или размещать ракеты средней и меньшей дальности Политика
13:10 Верховный суд отказался удовлетворить кассационные жалобы ЗАО "БеСТ" Экономика
13:08 Макей: сотрудничество ЕАЭС и ЕС позволит избежать новых разделительных линий в Европе Политика
13:05 Беларусь не хочет оказаться на острие противостояния России и НАТО - Макей Политика
13:03 В Беларуси орденом Матери награждены 10 тыс. женщин Общество
13:00 Макей: Европа стремительно входит в эпоху стратегической нестабильности и передела сфер влияния Политика
12:56 Беларусь готова предложить свои возможности для сохранения мира и стабильности в Европе - Воронецкий Политика
12:44 Названы имена обладателей Нобелевской премии по медицине и физиологии В мире
12:39 Виктор Бекша оставил пост главного тренера сборной Беларуси по волейболу Спорт
12:37 Почти 657 тыс. белорусов уже приняли участие в переписи населения Общество
Все новости
Все новости
Спорт
07 октября 2019, 13:41

Назван окончательный состав сборной Беларуси по футболу на отборочные матчи ЧЕ-2020 в Минске

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель назвал окончательный состав на отборочные матчи чемпионата Европы-2020 с командами Эстонии (10 октября) и Нидерландов (13 октября), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации футбола.

Сбор национальной команды продлится с 7 по 13 октября. В окончательный список включены 23 футболиста:

вратари: Александр Гутор ("Динамо-Брест"), Антон Чичкан (БАТЭ Борисов), Егор Хаткевич ("Ислочь");

защитники: Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Денис Поляков ("Урал", Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич ("Кайрат", Алматы, Казахстан), Олег Веретило ("Динамо-Брест"), Сергей Матвейчик ("Шахтер", Солигорск), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов ("Витебск");

полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (все - БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий ("Динамо-Брест"), Юрий Ковалев, Макс Эбонг (оба - "Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Иван Бахар, Евгений Шевченко (оба - "Минск");

нападающие: Денис Лаптев ("Динамо-Брест"), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович ("Вараждин", Хорватия).-0-

Теги
футбол чемпионат Европы
Новости рубрики Спорт
"Минск" выбыл из Европейской лиги по хоккею на траве среди мужчин
Никита Цмыг. Фото из архива Четыре белорусских пловца выступят на этапе КМ в Берлине
Виктор Бекша. Фото из архива Виктор Бекша оставил пост главного тренера сборной Беларуси по волейболу
Ольга Мазуренок. Фото из архива Ольга Мазуренок: условия для марафонцев на ЧМ в Дохе оставляли желать лучшего
Фото из архива Минский "Строитель" одержал победу в стартовом матче ЧБ по волейболу
Фото из архива Фехтовальщик Артем Новиков выиграл бронзу на турнире в Исландии
Главное
Георгий Маргвелашвили и Александр Лукашенко У белорусов сложилось особо хорошее отношение к грузинам - Лукашенко
Макей: сотрудничество ЕАЭС и ЕС позволит избежать новых разделительных линий в Европе
Почти 657 тыс. белорусов уже приняли участие в переписи населения
Прогноз на завтра: ожидается "дождь" из призов для участников 130-го тура игры "Удача в придачу!"
Топ-новости
Лукашенко планирует до конца года посетить ЕС
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным
Представители Администрации Президента проведут на этой неделе выездные приемы граждан
Минск создает атмосферу для решения вопросов без бряцания оружием - Маргвелашвили
Макей назвал причину отмена визита Могерини в Минск
Белорусский бизнес присоединился к инициативе "Компании, дружественные родителям"
Экс-президент Хорватии: белорусская IT-сфера - пример не только для Европы, но и всего мира
В Беларуси почти 500 тыс. детей получают пособия
ГАИ проводит акцию по профилактике травматизма пешеходов
БРСМ презентует в Китае проект "100 идей для Беларуси"
S&P подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне "В" со стабильным прогнозом
Гололед и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 8 октября
РЕПОРТАЖ: "Люби то, что делаешь": как работают молодые педагоги в одной из старейших школ страны
Многодетные матери 14 октября могут бесплатно обратиться к нотариусу
Минздрав: грипп и ОРВИ клинически протекают по-разному
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Перепись населения-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.