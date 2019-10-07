Назван окончательный состав сборной Беларуси по футболу на отборочные матчи ЧЕ-2020 в Минске

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель назвал окончательный состав на отборочные матчи чемпионата Европы-2020 с командами Эстонии (10 октября) и Нидерландов (13 октября), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации футбола.
Сбор национальной команды продлится с 7 по 13 октября. В окончательный список включены 23 футболиста:
вратари: Александр Гутор ("Динамо-Брест"), Антон Чичкан (БАТЭ Борисов), Егор Хаткевич ("Ислочь");
защитники: Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Денис Поляков ("Урал", Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич ("Кайрат", Алматы, Казахстан), Олег Веретило ("Динамо-Брест"), Сергей Матвейчик ("Шахтер", Солигорск), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов ("Витебск");
полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (все - БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий ("Динамо-Брест"), Юрий Ковалев, Макс Эбонг (оба - "Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Иван Бахар, Евгений Шевченко (оба - "Минск");
нападающие: Денис Лаптев ("Динамо-Брест"), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович ("Вараждин", Хорватия).-0-