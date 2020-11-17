Назван состав сборной Беларуси по дзюдо на ЧЕ-2020 в Праге

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назван состав сборной Беларуси по дзюдо на чемпионат Европы-2020, который пройдет в Праге (Чехия), сообщил корреспонденту БЕЛТА главный тренер сборной Беларуси по данному виду единоборств Леонид Свирид. В стартах мужчин Беларусь представят: Дмитрий Мужайло (66 кг), Вадим Шока, Егор Трухан (оба - 73 кг), Никита Свирид, Даниэль Мукете (оба - 100 кг), Егор Кухаренко (свыше 100 кг). В женском турнире за Беларусь выступят Ксения Данилович (52 кг) и Ульяна Миненкова (57 кг). Стоит отметить, что программа состязаний рассчитана на три дня. В четверг, 19 ноября, на татами выйдут мужчины в весовых категориях до 60 и 66 кг и женщины в категориях до 48, 52 и 57 кг. В пятницу, 20 ноября, за награды поборются спортсмены в категориях до 73 и 81 кг и спортсменки в категориях до 63 и 70 кг. Закроют соревновательную программу в субботу, 21 ноября, дзюдоисты в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг и дзюдоистки в категориях до 78 кг и свыше 78 кг. Встречи предварительного этапа будут начинаться в 12.00. Начало поединков финального блока намечено на 18.00. В условиях пандемии коронавируса чемпионат Европы-2020 пройдет при пустых трибунах. Спортсмены и представители национальных федераций дзюдо пройдут многоуровневое тестирование. Для них обязательно соблюдение социальной дистанции и ношение масок. Запрещены рукопожатия после поединков и вручение медалей из рук в руки во время награждения. За невыполнение требований, перечисленных в официальной программе турнира, или предоставление некорректных данных о состоянии здоровья спортсмены могут быть сняты с соревнований. На чемпионате Европы 2019 года, прошедшем в Минске в рамках II Европейских игр, белорусская сборная в индивидуальных состязаниях завоевала одну медаль. Золото на счету Марины Слуцкой, выступавшей в весовой категории свыше 78 кг.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!