Названы лучшие белорусские хоккеисты на юниорском ЧМ в США

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вратарь Тихон Чайка, защитник Дмитрий Кузьмин и форвард Данила Климович названы лучшими игроками юниорской сборной Беларуси на чемпионате мира-2021 до 18 лет, который проходит в США, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Голкипер Тихон Чайка принял участие в двух матчах группового этапа и отразил 95,08% бросков при коэффициенте надежности 1,50, став вторым по этим показателям на турнире. Дмитрий Кузьмин в пяти матчах чемпионата набрал 5 (1+4) очков. В активе Данилы Климовича шесть заброшенных шайб, он занял второе место в списке лучших снайперов группового этапа.

Белорусские хоккеисты вышли в 1/4 финала мирового форума 2021 года. На этой стадии плей-офф команда Дмитрия Шульги уступила юниорской сборной России - 2:5.

По итогам турнира юниорская сборная закрепилась в сильнейшем дивизионе и заняла шестое итоговое место. Медалисты чемпионата мира определятся в матчах Россия - Финляндия и Канада - Чехия.

Следующим крупным стартом станет мировой форум в сильнейшем дивизионе среди национальных сборных. Белорусы первый матч проведут 21 мая в Риге против Словакии.-0-