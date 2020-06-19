ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 19 июня 2020
Минск Переменная облачность +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:22 Шесть человек стали жертвами ДТП в Марокко В мире
21:46 Безработица в России выросла до максимума за 8 лет В мире
21:14 ФОТОФАКТ: "Минск" обыграл гродненский "Ритм" в матче женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве Спорт
21:02 "Неман" одолел на выезде "Слуцк", одержав пятую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси Спорт
20:45 МИД Беларуси подготовил обзор режимов въезда и выезда в зарубежных странах с учетом COVID-19 Общество
20:23 Кочанова с рабочей поездкой посетила Пинск Регионы
20:07 "Ахмат" победил "Крылья Советов" в матче футбольного чемпионата России Спорт
19:47 Филармония для детей и юношества проведет концерты в детских домах и реабилитационных центрах Культура
19:43 Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня Калейдоскоп
19:30 ГАИ Минской области проведет акцию по предупреждению ДТП с мототранспортом Регионы
19:17 Движение на ул.Московской в Минске будет ограничено до 1 июля Регионы
19:13 Массовая авария произошла на МКАД Происшествия
19:06 Пандемия коронавируса вступила в новую опасную фазу - ВОЗ В мире
19:02 Футболисты "Славии" обыграли "Смолевичи" в чемпионате Беларуси Спорт
18:44 В Украине заявили о приближении к новой волне COVID-19 В мире
18:32 Балет "Щелкунчик" Большого театра Беларуси можно посмотреть онлайн Культура
18:17 ГАИ призывает пешеходов быть внимательными и использовать фликеры в темное время суток Общество
18:11 Носкевич: прием граждан - возможность взглянуть на проблему человека под иным углом Регионы
18:09 Макей о встрече послов западных стран с участием главы КГК в МИД: был серьезный и заинтересованный разговор Политика
17:58 Парламентарии поздравили врачей Краснопольской больницы с Днем медика и передали денежный сертификат Регионы
17:54 В Минске расширен круг получателей адресной соцпомощи Регионы
17:52 Минсвязи выпустило новую марку из серии "Достижения белорусской медицины" Общество
17:51 Модернизация процесса сушки, строительство водозабора - "Мозырьсоль" завершает очередные проекты Регионы
17:47 Макей: Беларуси и России нужны интенсивные переговоры для урегулирования проблемных вопросов Политика
17:44 В Минске с начала июня выявлено 213 нарушений правил стоянки и остановки большегрузов Регионы
17:37 Новый КоАП разрабатывается при широком участии общества и концентрации усилий госорганов - депутат Общество
17:36 Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз Политика
17:33 В Минске минувшая гроза с ветром повредила более 550 деревьев Регионы
17:25 Новый томограф доставили в 5-ю клиническую больницу Минска Регионы
17:20 Умер актер, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец" Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Спорт
19 июня 2020, 21:02

"Неман" одолел на выезде "Слуцк", одержав пятую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси

Фото ФК "Неман"
Фото ФК "Неман"
Новости темы "Чемпионат Беларуси по футболу-2020"
Футболисты "Славии" обыграли "Смолевичи" в чемпионате Беларуси
Мозырь и Слуцк примут матчи 14-го тура футбольного чемпионата Беларуси

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Неман" продолжил победную серию в матчах футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою пятую викторию подряд подопечные Игоря Ковалевича одержали сегодня в гостях у "Слуцка" - 1:0. Победный гол на 30-й минуте игры забил Павел Забелин. Благодаря этой победе "Неман" поднялся на третье место в турнирной таблице.

Также сегодня мозырская "Славия" переиграла на своем поле "Смолевичи" с результатом 2:1.

Футболисты "Славии" обыграли "Смолевичи" в чемпионате БеларусиФутболисты "Славии" обыграли "Смолевичи" в чемпионате Беларуси
На 50-й минуте форвард Максим Слюсар с пенальти вывел хозяев вперед, через три минуты защитник гостей Алексей Вакулич сравнял результат, а на 55-й минуте Деннис Тетет принес победу "Славии".

Еще три встречи пройдут в субботу, 20 июня: "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Динамо" (Брест) - "Городея", "Динамо" (Минск) - "Энергетик-БГУ" (Минск).

Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной "Белшиной", занимающей последнее место. Также в воскресенье "Витебск" у себя дома встретится с "Минском", а в Солигорске "Шахтер" примет футболистов брестского "Руха".

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 27 очков (13 матчей), "Шахтер" - 25 (13), "Неман" - 23 (13), "Энергетик-БГУ" - 22 (13), "Динамо" (Брест) - 22 (13), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (13), "Динамо" (Минск) - 19 (13), "Ислочь" - 19 (13), "Слуцк" - 18 (14), "Витебск" - 18 (13), "Славия" - 18 (14), "Рух" - 15 (13), "Городея" - 15 (13), "Минск" - 13 (11), "Смолевичи" - 7 (13), "Белшина" - 6 (13).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БАТЭ ФК Динамо-Минск ФК Шахтер футбол чемпионат Беларуси
Новости рубрики Спорт
Во время матча ФОТОФАКТ: "Минск" обыграл гродненский "Ритм" в матче женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве
Во время матча. Фото ПФК "Крылья Советов" "Ахмат" победил "Крылья Советов" в матче футбольного чемпионата России
Во время матча. Фото ФК "Славия" Футболисты "Славии" обыграли "Смолевичи" в чемпионате Беларуси
Никита Вайлупов после забитого мяча. Фото из архива БГК имени Мешкова попал в групповой этап Лиги чемпионов
Хоккеисты "Шахтера" узнали соперников по Континентальному кубку IIHF
Стадион в Плоцке. Фото PAP Польские болельщики возвращаются на стадионы
Главное
Александр Лукашенко во время совещания "Нет большей ценности, чем суверенная и независимая Беларусь" - Лукашенко никому не позволит сломать страну
Лукашенко о проблематике в отношениях с Россией: не катастрофические проблемы, мы их решим
В Беларуси выздоровели и выписаны 35 275 пациентов с COVID-19
"Евроопт" передал Могилевской больнице №1 медицинскую технику на 100 000 рублей
Топ-новости
Лукашенко: я вижу, кто толкает этих кукол, которые хотят у нас тут осчастливить народ
Лукашенко задал тренд на смягчение финансовой политики
Кунцевич: в основе укрепления и развития государства лежит личная ответственность каждого гражданина
Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз
Квартиры в центре на лучших условиях! В продаже – жилье в полностью готовых и достраивающихся домах!
"У всех глаза сразу стали по два рубля!" Кому на этот раз повезло выиграть суперпризы от "Евроопт"?
В Беларуси смещены сроки вступительной кампании
Персонал БелАЭС впервые принял участие в межсистемной противоаварийной тренировке
"Проще сделать, чем найти" - как минчанка создала приложение по расшифровке анализов
Каллаур: банки продолжат оказывать поддержку населению и предприятиям в пролонгации кредитов
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня
Пандемия коронавируса вступила в новую опасную фазу - ВОЗ
К строительству арендного жилья нужно привлекать предприятия и частный капитал - Авраменко
Движение на ул.Московской в Минске будет ограничено до 1 июля
Дожди, грозы и до +32°С ожидается в Беларуси 20 июня
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.