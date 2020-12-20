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20 декабря 2020, 15:16

Немец Арнд Пайффер выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Фото EPA - EFE
Фото EPA-EFE

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В австрийском Хохфильцене сегодня завершается четвертый этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победителем мужского масс-старта на 15 км стал немецкий биатлонист Арнд Пайффер, прошедший дистанцию за 35 мин. 53,3 сек при идеальной стрельбе на четырех огневых рубежах. Всего на 1,3 сек. отстал от лидера швед Мартин Понсилуома, допустивший один промах, третьим финишировал норвежец Тартей Бё, который уступил победителю 9,3 сек. при одном промахе на стрельбище.

Белорусские биатлонисты в этой гонке не участвовали.

Четвертый кубковый этап завершится сегодня женским масс-стартом на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. В нем примут участие три представительницы Беларуси - Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола.-0-

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