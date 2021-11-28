Немецкая биатлонистка Хильдебранд выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Швеции

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Идре (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительница прошла дистанцию гонки за 30 мин. 12,7 сек., допустив две неточности на стрельбище. Серебро завоевала россиянка Евгения Буртасова. Она не допустила промахов, но уступила сопернице 11,6 сек. Бронза досталась француженке Пауле Боте - отставание 52,5 сек. (2 промаха).

Что касается белорусок, то Алина Пильчук 37-я (отставание 3 мин. 45,9 сек., 3 промаха), Юлия Ковалевская 41-я ( отставание 3 мин. 51,9 сек., 3 промаха), Наталья Карницкая 52-я (отставание 5 мин. 43,0 сек., 4 промаха).-0-