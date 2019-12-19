Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринт на этапе КМ в Анси, лучший из белорусов Сергей Бочарников - 29-й

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий спортсмен Бенедикт Долль выиграл спринт на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском Анси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 10 км Бенедикт Долль преодолел за 23 мин. 22,1 сек. Вторым стал норвежский атлет Тарьей Бё (отставание 9,4 сек.). На третьей ступени пьедестала почета разместился француз Кентен Фийон-Майе (отставание 11,3 сек.).

Лучший результат среди белорусов показал Сергей Бочарников - 29-е место. Никита Лобастов стал 46-м, Максим Воробей - 64-м. Роман Елетнов расположился на 78-й позиции итогового протокола.

Третий этап Кубка мира по биатлону в Анси продолжится 20 декабря женским спринтом на 7,5 км. 21 декабря состоятся гонки преследования у мужских команд на 12,5 км и у женских на 10 км. Закроет программу третьего этапа Кубка мира масс-старт, который пройдет 22 декабря. Мужчинам предстоит пробежать 15 км, женщинам - 12,5 км.-0-