Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в чешском Нове-Место

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая спортсменка Дениз Херрманн выиграла спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Она преодолела 7,5 км за 18 мин. 51 сек. Второй стала француженка Анаис Бескон (отставание 27,2 сек.). Замкнула тройку лидеров чешская спортсменка Маркета Давидова (отставание 49,7 сек.).

Denise Herrmann was the winner of the #NMNM20 women sprint but what about your favourite? Find out here if they are in the points or not! Watch the race again on https://t.co/MSJYx2J9vX pic.twitter.com/YX7UkOfdks