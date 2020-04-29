НХЛ продлила трансферное соглашение с Беларусью

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная хоккейная лига продлила трансферное соглашение с Беларусью. Информация об этом размещена на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Документ регламентирует порядок компенсаций за переезд игроков в Северную Америку. Помимо Беларуси договоренность действует с федерациями и лигами Австрии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Норвегии, Словакии, Швеции и Великобритании. На один год заключен контракт со швейцарской лигой и на год продлено соглашение с канадскими минорными лигами.

Сезон-2020/21 Национальной хоккейной лиги может стартовать в ноябре. Традиционно соревновательный год в самой престижной хоккейной лиге стартует в начале октября. -0-