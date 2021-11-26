Ник Бэйлен принес победу "Трактору" над "Локомотивом" в чемпионате КХЛ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен, выступающий за челябинский "Трактор" забросил победную шайбу в матче чемпионата КХЛ. Его дружина играла против "Локомотива" из Ярославля. Спор завершился в овертайме победой уральцев со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ярославцы отличились на седьмой минуте встречи после того как Георгий Иванов совершил побег к чужим воротам, подхватив шайбу отскочившую от борта и метким броском низом заставил капитулировать голкипера "Трактора".

В дальнейшем смогли отличиться как хоккеисты одной так и другой дружины, но "тракторозаводцы проявили характер и

на последней минуте третьего периода Виталий Кравцов сравнял счет.

Времени, чтобы выйти вперед в основное время у соперников из города на берегу Волги не осталось. Как впрочем и у их соперников. Игра перешла в овертайм. На данном отрезке матча больше других повезло Нику Бэйлегу, который метким броском принес победу челябинской дружине.

Отметим, что следующий матч "Трактор" проведет 28 ноября в Минске, против "Динамо".-0-