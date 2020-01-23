Никита Вайлупов занимает 2-е место среди бомбардиров гандбольного ЧЕ

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Никита Вайлупов занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Европы по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительной встрече в Вене белорусов с командой Австрии (36:36) Никита Вайлупов забросил 12 мячей, и на его лицевом счету стало 47 точных бросков. Лидер бомбардирской гонки норвежец Саннер Сагосен забросил 51 мяч.

На первом групповом этапе континентального первенства белорусские гандболисты выиграли у команд Сербии (35:30) и Черногории (36:27), но уступили Хорватии (23:31). В основном раунде белорусы победили чехов (28:25), проиграли немцам (23:31) и испанцам (28:37) и сыграли вничью с австрийцами (36:36). Подопечные Юрия Шевцова заняли 10-е итоговое место и не попали в олимпийский квалификационный турнир. Лучшим результатом белорусов на ЧЕ является 8-е место, которое они заняли в 1994 году в Португалии.

В заключительный день второго группового этапа гандболисты Хорватии и Испании сыграли вничью - 22:22, сборная Германии обыграла чехов - 26:22. Итоговое положение в группе I: Испания - 9 очков, Хорватия - 9, Германия - 6, Австрия - 3, Беларусь - 3, Чехия - 0.

В группе II, которая базировалась в шведском Мальме, гандболисты Португалии победили команду Венгрии со счетом 34:26, норвежцы одолели словенцев - 33:30, а шведские гандболисты выиграли у исландцев - 32:25. Итоговое положение: Норвегия -10 очков, Словения - 6, Португалия - 4, Швеция - 4, Венгрия - 4, Исландия - 2.

Полуфинальные матчи состоятся 24 января: Норвегия - Хорватия, Испания - Словения. Их победители 26 января встретятся в поединке за чемпионский титул. Неудачники полуфиналов 25 января поспорят за бронзовые награды, а команды Германии и Португалии проведут матч за 5-е итоговое место. Все оставшиеся игры пройдут в Стокгольме (Швеция).-0-