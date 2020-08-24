24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий "Ислочи" из Минского района Николай Януш признан лучшим игроком 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победном домашнем поединке с одним из лидеров первенства солигорским "Шахтером" (4:2) 35-летний форвард провел на поле весь матч и дважды поразил ворота соперников.

Результаты остальных игр минувшего тура: "Слуцк" - "Динамо" (Минск) - 1:2, "Динамо" (Брест) - "Белшина" (Бобруйск) - 1:2, "Неман" (Гродно) - БАТЭ (Борисов) - 0:2, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Минск" - 1:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Смолевичи" - 4:1, "Славия" (Мозырь) - "Витебск" - 1:1, "Городея" - "Рух" (Брест) - 1:3.

Сейчас турнирную таблицу 30-го чемпионата Беларуси возглавляют солигорский "Шахтер" и борисовский БАТЭ, набравшие по 43 очка в 22 проведенных встречах. Третьим идет гродненский "Неман", у которого 38 очков в 21 игре.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.-0-