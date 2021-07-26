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26 июля 2021, 21:43

"Нижний Новгород" победил "Сочи" в матче первого тура чемпионата России по футболу

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Нижнего Новгорода" победили "Сочи" со счетом 1:0 в последнем поединке стартового тура 30-го чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нижегородская команда, которая после семилетнего перерыва вернулась в элитный дивизион российского первенства, сумела выиграть, благодаря голу Игоря Горбунова на 68-й минуте игры.

Ранее бронзовый призер прошлого чемпионата московский "Локомотив" победил на своей арене тульский "Арсенал" со счетом 3:1. Белорусский нападающий хозяев поля Виталий Лисакович провел второй тайм, полузащитник Кирилл Зинович не играл, также как и его коллега по амплуа из "Арсенала" Юрий Ковалев.

Футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко разгромили в Екатеринбурге местный "Урал" - 3:0, забив все мячи во втором тайме. Белорусский защитник краснодарского клуба Александр Мартынович на поле не выходил. В Самаре "Крылья Советов" уступили грозненскому "Ахмату" с результатом 1:2. Белорусский защитник самарцев Дмитрий Прищепа не играл.

Действующий чемпион страны питерский "Зенит" стартовал с гостевой виктории над "Химками" - 3:1. В Казани местный "Рубин" одолел вице-чемпиона страны столичный "Спартак" с минимальным перевесом - 1:0. С таким же результатом ЦСКА обыграл на своем поле гостей из "Уфы". В первом матче нового первенства московское "Динамо" победило на выезде "Ростов" со счетом 2:0.

Нынешний чемпионат России пройдет по уже традиционной формуле "осень-весна". Команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Финиш турнира намечен на 22 мая 2022 года. В прошлом сезоне свой третий подряд чемпионский титул выиграли футболисты "Зенита" из Санкт-Петербурга. Серебро завоевал московский "Спартак", бронза досталась "Локомотиву". Футболисты "Спартака" являются 10-кратными чемпионами, 7 раз золото брал "Зенит", 6 - московский ЦСКА, 3 - "Локомотив", 2 - казанский "Рубин", 1 - "Спартак-Алания" из Владикавказа.-0-

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