Нокаут от боксера Евгения Кармильчика признан одним из топ-моментов прошедшего ЧМ в Белграде

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нокаут от белорусского боксера Евгения Кармильчика в четвертьфинальном поединке признан одним из лучших моментов прошедшего чемпионата мира в Белграде. Такая информация содержится на официальном аккаунте Международной федерации бокса в Instagram, сообщает БЕЛТА.

Напомним, что представитель Гродненской области в главной команде страны, выступавший в весовой категории 48 кг, в поединке на четвертьфинальной стадии планетарного форума боксировал с монгольским "файтером" Ган-Эрдене Ганхуагийном. Бой продлился менее минуты. Белорусский спортсмен подловил своего оппонента на контратаке и отправил его на настил ринга мощным ударом слева.

"Идеальное время", - гласит подпись под роликом на официальном аккаунте AIBA.

К сожалению для белорусских любителей бокса, Евгений Кармильчик в полуфинале уступил казахстанскому атлету Темиртасу Жусупову и стал обладателем бронзовой награды чемпионата мира. Его обидчик в итоге стал сильнейшим боксером в весовой категории 48 кг.-0-