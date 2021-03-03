Норвежец Ханс Кристер Холунд выиграл золото ЧМ по лыжным видам спорта

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский спортсмен Ханс Кристер Холунд выиграл гонку на 15 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер показал на финише время 33 мин. 48,7 сек. Серебро в данном виде программы завоевал также представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер. Он уступил чемпиону мира 20,2 сек. Замкнул тройку призеров еще один норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Его итоговое время больше, чем у победителя, на 35,6 сек.

Не вышли на старт гонки итальянские спортсмены. Дело в том, что сборная Италии в полном составе снялась с чемпионата мира по лыжным видам спорта, после того как у прыгунов с трамплина из этой страны оказались положительные анализы на коронавирус. Аналогичными были и пробы лыжников. Все они уже покинули Германию.-0-