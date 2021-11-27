Норвежец Холм Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский стреляющий лыжник Стурла Холм Легрейд не знал себе равных в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Расстояние в 20 км с четырьмя огневыми рубежами победитель преодолел за 51мин. 04,00 сек. При этом он ни разу не промахнулся на стрельбище. Серебро на счету Тарьея Бё, который дважды стрелял мимо, и уступил победителю 59,2 сек. Бронзовую медаль выиграл француз Симон Дестье. Он не закрыл две мишени, отстав от более удачливого соперника на 1 мин. 00,6 сек.

Что касается белорусских биатлонистов, то лучший из них Антон Смольский занял 19-е место (отставание - 2 мин. 59,5 сек., 3 промаха). Дмитрий Лазовский - 34-й (отставание 4 мин. 11,7 сек., 2 промаха), Сергей Бочарников - 48-й ( отставание 5 мин. 01,8 сек., 5 промахов), Максим Воробей - 79-й (отставание 7 мин. 29,5 сек., 7 промахов), а Роман Елетнов - 85-й ( отставание 8 мин. 09, 5 сек., 7 промахов).

Всего стартовали 114 спортсменов.-0-