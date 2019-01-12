Норвежец Йоханнес Бё победил в мужском пасьюте этапа Кубка мира по биатлону

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 12,5 км победитель показал время 34 мин. 29,8 сек., допустив 3 промаха на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал немец Арнд Пайффер (+15,1 сек.; 1 промах), третье место занял итальянский биатлонист Лукас Хофер (+15,8 сек.; 0).

Из квартета белорусских биатлонистов лучший результат у Романа Елетнова, который занял 30-е место (+3 мин. 12,8 сек.; 4). Сергей Бочарников пришел к финишу 35-м (+3 мин. 22,2 сек.; 3), Владимир Чепелин занял 38-е место (+3 мин. 42,2 сек.; 5), Антон Смольский оказался на 41-й позиции (+4 мин. 00,3 сек.; 3).

Четвертый в сезоне кубковый этап завершится 13 января эстафетными гонками у женщин (4×6 км) и мужчин (4×7,5 км).-0-