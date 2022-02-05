Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала первой чемпионкой Игр в Пекине

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Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
5 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На зимних XXIV Олимпийских играх разыгран дебютный комплект наград. Первой чемпионкой Пекина-2022 стала норвежская лыжница Тереза Йохауг, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Девушки выявляли сильнейших в 15-километровом скиатлоне (7,5 км классическим стилем + 7,5 км коньковым ходом). Для Терезы Йохауг, 14-кратной чемпионки мира, эта золотая медаль стала первой в личных гонках на Олимпиадах. Серебряная награда на счету российской лыжницы Натальи Непряевой, которая проиграла победительнице ровно полминуты. Бронзу завоевала представительница Австрии Тереза Штадлобер, на финише уступившая россиянке всего 0,3 сек.
Завтра на старт скиатлона на 30 км выйдут мужчины. Начало гонки - в 10.00 по белорусскому времени.-0-