Норвежские хоккеисты обыграли латвийцев в матче первого этапа ЧМ-2021

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежские хоккеисты обыграли латвийцев по буллитам со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) в матче первого этапа чемпионата мира, который проходит в Риге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Северяне первыми открыли счет на четвертой минуте встречи, после гола Сондре Ольдена. Латвийская дружина проявила характер и дважды заставила капитулировать вратаря норвежцев после точных бросков Ренарса Крастенбергса и Рональда Кенинша. Северяне первыми открыли счет на четвертой минуте встречи, посл

Северяне не сдались и на 22-й минуте после контратаки в меньшинстве Кен Андре Олимб наказал балтийскую дружину за беспечность в обороне.

В третьем периоде дружины обменялись голевыми атаками. Сначала Матиас Эмилио Петтерсен вывел норвежцев вперед, а Кристиан Рубинс сравнял счет.

В овертайме команды успехов не добились, а в серии буллитов победный бросок на свой счет записал норвежец Микаэль Хага.

Турнирное положение в группе В таково: Финляндия – 4 игры/10 очков. Германия – 4/9, США – 4/9, Латвия – 5/8, Казахстан – 5/7, Канада – 5/6. Норвегия – 5/5, Италия – 4/0.

29 мая на чемпионате мира по хоккею в Латвии состоятся матчи: Чехия – Великобритания, Швейцария – Россия, Словакия – Дания (все – группа А), Италия – Казахстан, Норвегия – США и Гемания – Финляндия (все – группа В).

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-