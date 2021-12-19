Норвежские лыжники выиграли золото КМ в командном спринте

Фото championat.com
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежские лыжники Томас Ларсен и Эвен Нортуг выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговый результат победителей 14 мин. 19,34 сек. Второе место с отставанием на 0,42 сек. от соотечественников заняли Синдре Бьорнестад Скар и Ховард Сулос Таугбель. Бронза досталась российским лыжникам Александру Большунову и Глебу Ретивых - отставание 0,62 сек.
Белорусские спортсмены Егор Шпунтов и Александр Воронов заняли 22-е место. -0-