Норвежские спортсмены выиграли золото эстафеты на ЧМ по лыжным видам спорта

5 марта, /Корр. БЕЛТА/. Норвежские спортсмены выиграли золото чемпионата мира по лыжным видам спорта в эстафете, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию 4х10 км Пол Гульберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо пробежали за 1 ч. 52 мин. 39,0 сек.
Серебряные медали завоевали россияне Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов. Они отстали от победителей на 12 сек.
Бронзовые награды выиграли французские спортсмены. Уго Лапалю, Морис Манифика, Клеман Парисс, Жюль Ляпьер показали итоговое время на 1 мин. 12,6 сек. хуже, чем у чемпионов мира.
Шведские и финские спортсмены, которые были в числе фаворитов в споре за медали, завершили данный вид програмы на четвертой и шестой позициях, уступив норвежцам 1 мин. 16,5 сек. и 1 мин. 49,4 сек. соответственно.-0-