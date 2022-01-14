Норвежский горнолыжник Килде выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Александр Омодт Килде одержал победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горным лыжам в швейцарском Венгене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Укороченную трассу "Лауберхорн" норвежский спортсмен преодолел за 1 мин. 42,42 сек., опередив на 0,19 сек. лидера Кубка мира Марко Одерматта из Швейцарии. Третий результат показал соотечественник Одерматта Бит Фойц, уступивший победителю 0,3 сек. Всего в соревнованиях приняли участие 48 горнолыжников.

Благодаря этому успеху Килде вышел на первое место в малом зачете скоростного спуска, норвежец опережает итальянца Доминика Париса на 13 очков.

Завтра в Венгене состоится еще один старт в данной дисциплине, но уже на полной трассе. Эта гонка станет последней в карьере олимпийского чемпиона - 2010, чемпиона мира - 2009 и обладателя Большого хрустального глобуса сезона 2009/2010 швейцарца Карло Янки.-0-