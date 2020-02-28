Норвежским биатлонистам вернули бронзу в смешанной эстафетной гонке на ЧЕ в "Раубичах"

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апелляционное жюри, к которому обратились норвежцы после лишения их бронзовых медалей в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в "Раубичах", приняло сторону скандинавов. Такое решение обнародовано на официальной странице Белорусской федерации биатлона в социальных сетях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Протест белорусской команды на итоги смешанной эстафеты ЧЕ-2020 удовлетворен, Норвегия подала встречный протест Белорусы подали протест после финиша эстафетной гонки за неспортивное поведение на трассе представителя команды Норвегии: он вытолкнул Сергея Бочарникова с трассы.

Апелляционное жюри еще раз рассмотрело ситуацию на трассе, возникшую между норвежским стреляющим лыжником и Сергеем Бочарниковым из Беларуси, и приняло решение поддержать протест скандинавов, оставив в силе первоначальные результаты данного вида программы.

Таким образом, бронза возвращена норвежскому квартету. Белорусы остались на четвертой позиции итогового протокола. Согласно правилам соревнований IBU решение Апелляционного жюри является окончательным.

Чемпионат Европы продолжится 29 февраля мужской (12.30) и женской (15.30) спринтерскими гонками. Завершится континентальный форум в "Раубичах" 1 марта гонками преследования у мужчин (12.30) и женщин (14.30).

Участие в чемпионате Европы - 2020 по биатлону принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд. Золото Сергея Бочарникова в суперспринте пока остается единственной наградой сборной Беларуси на домашнем континентальном форуме.-0-